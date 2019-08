PRIME : Plus de 60 millions de la Lonase pour récompenser ses meilleurs vendeurs.

La Loterie nationale sénégalaise a honoré ses meilleurs vendeurs, ce mercredi à Dakar. La cérémonie de remise de distinction a été présidée par le Secrétaire général de la Lonase, Mamadou Guèye, représentant le Directeur général, Amadou Samba Kane.

94 récipiendaires on été primés dont 47 femmes, répartis à travers le pays. Et chacun d’entre eux a reçu un diplôme de meilleur vendeur, un bon de réfection de son point de vente et une enveloppe financière, qui varie entre 1 million et 200 mille francs Cfa, selon les performances, À en croire Mamadou Guèye, la boite a entrepris un projet d’ingénierie sociale dont le but est d’accompagner certains vendeurs rattrapés par l’âge et qui souhaitent développer leur propre projet. Un investissement à hauteur d’un milliard de francs Cfa y sera consacré.

Notons que la cérémonie a été animée par des artistes du pays. Du reste, la direction générale a décrété le 31 juillet journée dédiée à la force de vente de la Lonase.