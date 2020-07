PRESSE À TOUBA / Le 3 CM obtient le retrait des plaintes déposées de part et d'autre par...

Tout est bien qui finit bien ! Les disciples de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre et les journalistes El Modou Guèye et Abdoulaye Fam ont finalement accepté de retirer leurs plaintes suite à une médiation entreprise par le 3CM.



Le cadre de Concertation des Correspondants de presse du département de Mbacké a, effet, réussi sa mission de bons offices après avoir rencontré tour à tour le porte-parole du Khalife Général des Mourides et les journalistes susnommés.



Ci-après, un extrait du communiqué qui sanctionne leurs travaux : "Suite à une descente nocturne effectuée par des personnes se réclamant proches du porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr en l'occurrence, au domicile du journaliste El Hadji Modou Guèye, ajoutée aux menaces proférées à l'encontre de son confrère Abdoulaye Fam, co-animateur de l'émission Guis-Guis diffusée par la radio Zik Fm Mbacké, le 25 juillet 2020... le Cadre de Concertation des Correspondants de Mbacké (3CM) a entrepris une médiation auprès du chef religieux et des journalistes.



Le 3CM se réjouit de la décision mutuelle prise par les concernés de renoncer aux plaintes et de tourner définitivement cette page.

Le 3CM se félicitant ainsi d'avoir réussi à amener les différentes parties à accepter sa médiation, condamne également l'usage de la violence de quelque nature qu'elle soit. "



Il faut signaler que le dahira Khoudamoul Khadim dirigé par Serigne Amsatou Mbacké Ibn Serigne Abdou Lahad Mbacké a assisté à la rencontre pour médiation organisée chez le porte-parole du Khalife.