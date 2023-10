PRÉSIDENTIELLE 2024- Touba ferme la porte aux candidats mais autorise le vote dans la cité religieuse pour ne pas perturber le scrutin tel qu’il était prévu

Touba abritera le vote en 2024. Tout se fera comme par le passé. La révélation est faite par Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké au nom du Khalife Général des Mourides. Face à la presse , le chef religieux a signalé que le Patriarche a décidé de ne pas perturber le scrutin tel qu’il était prévu par le ministère de l’intérieur dans la cité. Autrement dit, la présidentielle de 2024 sera la dernière joute électorale déroulée dans l’enceinte du périmètre sacré et alentours.



" Serigne Mountakha avait juste demandé que les élections se passent hors de Touba. J’étais allé exposer la vision du Khalife, avec document à l’appui, au chef de l’État qui a transféré le dossier au ministère de l’intérieur. Ce dernier a fait savoir que le temps était assez succinct pour reprendre le fastidieux travail au niveau des listes électorales. Par conséquent, le vote pourra se faire aux lieux habituels", dira Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



Cheikh Bass de poursuivre non sans manquer de délivrer l’autre pan du message de Serigne Mountaqa. En effet, le Khalife a clairement choisi de ne recevoir aucun candidat en perspective de la présidentielle prochaine . « De sa vie, jamais il n’avait pensé qu’il serait amené à être si proche des hommes politiques. Il demande, désormais et pour l’avenir , à ce que tous les hommes politiques s’abstiennent de le déranger. Nañu ko may jamm ! ».