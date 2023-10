PRÉSIDENTIELLE 2024 - La Grande coalition présidentielle bat le rappel des troupes et s’engage à investir le terrain pour le candidat Amadou Bâ

La marche vers la présidentielle de 2024 pour la mouvance présidentielle n’est guère loin d’attendre sa vitesse de croisière à Diourbel. Sous la houlette du DG du Crous de Bambey, qui a présidé la réunion, le rappel de troupes a été battu autour d’une assemblée générale grandeur - nature à l’hôtel Balkan à Diourbel, ce 15 octobre 2023. Marqué par une forte présence des membres de la grande coalition présidentielle, l’objectif fixé a été d’analyser la situation politique nationale et les dynamiques internes de ladite structure. Moustapha Guèye, en sa qualité de coordonnateur de la coalition réunie autour de la candidature de Amadou Bâ à l’élection présidentielle du 25 février 2024, se réjouira de la présence massive des partis politiques et mouvements et surtout des alliés. En effet, on pouvait compter parmi les structures présentes le PIT, la LD, la Rtas , AJ/PADS, LDR Yessal, l’Apr, l’Afp, le MDA, Osez l’avenir, Étendards républicains etc…

Étaient aussi de la partie, les Directeurs généraux du département, les maires ou leurs représentants avec la présence de la Ministre de la famille Fatou Diané Guèye. De concert, une résolution a été adoptée. « Constatant la recomposition des forces politiques au niveau Départemental ;

Constatant le besoin de remobilisation et de synergie de tous les acteurs ;

Considérant l’enjeu de l’élection présidentielle du 25 Février 2024;

Considérant notre adhésion sans réserve sur le choix porté sur le candidat Amadou Bâ… Avons porté une résolution pour soutenir sans condition la candidature de Amadou BA pour une victoire au premier tour au soir du 25 Février 2024. »

Dans la foulée, les responsables politiques et membres de la grande majorité présidentielle ont réaffirmé leur soutien indéfectible et leur entier dévouement au Président de la République Macky Sall. Par ailleurs, ils affirmeront leur ancrage dans la coalition présidentielle BBY et s’engagent à ne ménager aucun effort pour l’adhésion massive des populations à la base. La résolution a été signée par : la LD, le PIT/S, RTAS, Osez l’Avenir, AFP, AJ/PADS, RV/DEGG MOOR WOOR, PS, Benno Sopi Sénegal, MDD, LDR Yessal et les 43 mouvements politiques présents à la rencontre.