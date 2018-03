PRÉSIDENTIELLE 2019 : l’appel obstiné d’Aminata Angélique Manga à Abdoulaye Baldé

La ministre de l’économie solidaire et responsable de l’Alliance Pour la République (APR) à Ziguinchor a déclaré que « pour l’intérêt de la Casamance, pour son développement, je voudrais tendre la main à mon ami, mon grand frère, mon jumeau, mon neveu, le ministre d’Etat et député-maire de Ziguinchor, l’ami et parent du Président Macky Sall », Abdoulaye Baldé.







S’adressant directement à ce dernier, présent à la cérémonie de remise de chèques à plusieurs GIE de Casamance, Aminata A. Manga a précisé ceci : « Monsieur Abdoulaye Baldé, considérez qu’à travers ma modeste personne, cette main que je vous tends n’est que le prolongement de la main du président de la République pour que nous transcendions les clivages politiques pour l’intérêt et le développement de la Casamance, je sais que vous pouvez être utile au président Macky Sall, c’est la raison pour laquelle je vous ai tendu cette main pour que vous veniez travailler dans notre parti. »







Aminata A. Manga a ajouté à l’attention d’Abdoulaye Baldé : « s’il faudra s'agenouiller, je le ferais ; s’il fallait vous supplier, je le ferais ; s’il fallait ramper, je le ferais, car c’est au nom du Président Macky Sall que je le ferais pour le développement de la Casamance. Transcendons les partis politiques ! »







Intervenant avant la ministre Aminata A. Manga, le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, a déclaré : « des rumeurs font croire que Aminata A. Manga travaille pour moi, si elle le voulait elle le ferait depuis longtemps. Elle est une femme de conviction, elle est entourée par des cousins et amis d’enfance à moi, par conséquent si nous ne l’accompagnons pas, qui allons-nous finalement accompagner ? »







Le maire de Ziguinchor a indiqué qu’il a avait répondu à l’invitation d’Aminata A. Manga en tant que parent et ami...