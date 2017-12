PRÉSIDENTIELLE 2019 : Mr. Abdou Karim Sall compte beaucoup sur les femmes de BBY de Pikine pour remporter largement le scrutin dans le département

Les Femmes de « Benno Bokk Yakaar » de Pikine se sont massivement déplacées vendredi dernier, notamment à la Maison du Parti APR de la Banlieue.



C’était justement pour rencontrer M. Abdou Karim SALL et échanger avec lui sur les perspectives politiques dans le département.



Une belle initiative saluée à sa juste mesure par le DG de l’ARTP.



Lors de cette rencontre, le Coordinateur départemental des Cadres de l’APR a pris l’engagement ferme d'accompagner ces braves dames.

Ce, pour l’instauration d’une solide dynamique unitaire dans le département afin de donner au Président Macky SALL un large score de 65% à Pikine lors de la Présidentielle de 2019.



À leur tour, les Femmes de BBY ont chaleureusement remercié le Coordinateur de l’APR Mbao, non seulement pour son engagement sans faille aux côtés du Chef de l’État, mais aussi pour son hospitalité légendaire, sa disponibilité et sa générosité.



C’est donc parti pour un long bail qui, sans nul doute, repose sur un engagement politique basé sur la loyauté entre M. Abdou Karim SALL et les Femmes de BBY du département de Pikine.