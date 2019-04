PRÉSIDENTIELLE 2019 : La coalition Idy2019 présente son livre blanc

Les experts électoraux de la Coalition Idy2019 donnent rendez-vous aux journalistes, ce mardi 30 avril 2019 au siège de Bok Guis Guis. L’intitulé du rapport public : «Election présidentielle 2019 : Observations saillantes sur un hold-up électoral », est révélateur du contenu. Un autre membre de la coalition Idy 2019, en l’occurrence, le khalifiste Barthélémy Dias avait récemment fait des révélations sur la fraude à grande échelle du camp de Macky Sall à travers un tripatouillage du fichier électoral et de l’état civil. D’après nos sources, le livre va exposer les détails de la fraude qui a permis au Président Macky Sall de rempiler au premier tour. Le Conseil constitutionnel avait déclaré Macky Sall réélu avec 58,26 % des voix, Idrissa Seck était classé deuxième avec plus de 20% des électeurs et Ousmane Sonko fermait la marche avec plus 16% des voix. Toutinfo.net