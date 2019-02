PRÉSIDENTIELLE 2019 - La 'S2D Yoonu Naatangué ' désigne son candidat samedi prochain

Alors que la campagne électorale bat son plein, les alliances avec les coalitions en lice se se poursuivent. Pendant que chefs de parti et mouvements ont déjà fini de se décider, d'autres tardent encore à le faire. C'est le cas notamment de la '' S2D Yoonu Naatangué. ''



Câblant Dakaractu, Souleymane Ndiaye qui en est le secrétaire général, confie que la décision finale de son parti va se jouer sur des principes et qu'il nécessitera une large concertation, samedi prochain avec la base et les responsables. L'ancien leader Apériste de signaler que la concertation devra aussi intéresser la diaspora. Se réjouissant d'avoir été choisi parrain de finales zonale Navétanes dans le Sud du pays, à Kaour, Goudomp et Ziguinchor notamment, Souleymane Ndiaye exprimera sa ferme volonté d'influer sur les résultats de l'élection présidentielle prochaine.