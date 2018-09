PRÉSIDENTIELLE 2019 À TOUBA - Le Premier ministre précise que l'autoroute Ila'a Touba n'est pas un outil de propagande électorale

Après avoir déclaré son optimisme quant à la victoire du Président Macky Sall à l'élection présidentielle de 2019-un optimisme toutefois loin d'être béat puisqu'il dit dans l'entretien exclusif qu'il accorde à Intelligence Magazine '' qu'un combat n’est jamais gagné à l’avance ''- Mahammed Boun Abdallah précise que l'autoroute Ila'a Touba n'a guère été construite pour des visées électoralistes. Le Premier ministre de lever toute équivoque à ce propos. '' lIa Touba n’est pas un outil de propagande électorale. Pour Touba, le Président a déjà réalisé énormément d’investissements publics. On peut citer, entre autres, le système d’assainissement''. Il ajoutera pour plus de clarté : '' Le combat du Président, je le pense profondément, ce n’est pas un combat pour gagner une échéance électorale, fût-elle une présidentielle ''.







Profitant de l'occasion, Boun Abdallah tentera de prouver que le Président Macky Sall n'est pas obsédé par le fauteuil Présidentiel et que ses réalisations ont toujours répondu à une certaine rationalité et non motivées par des appétits électoralistes. '' Les projets du Président Macky Sall sont déconnectés de cette course effrénée vers l’électorat qui a pu exister dans ce pays jusqu’à un passé récent. Sinon, comment comprendre tous ces investissements réalisés dans le pôle urbain de Diamniadio où il n’y a pas un seul bureau de vote ? Diamniadio et d’autres projets tels que le PUMA, le programme de modernisation des axes frontaliers, ce programme que le Chef de l’État a dédié à ces hameaux nichés à nos frontières qui manquaient de tout et sans potentiel électoral, sont l’expression d’une vision d’aménagement du territoire et non un moyen pour arriver à un quelconque objectif électoral. '' Il poursuit sa démonstration. '' En d’autres temps, on aurait mis cet argent investi à Diamniadio pour déconcentrer Dakar, à Kaolack, Touba, Thiès ou à Ziguinchor, ces grands centres urbains que tout politique souhaite gagner. Les choses ne se passent pas comme ça avec le Président Macky Sall. Le Président Macky Sall déroule une ambition pour un Sénégal de tous, une ambition qui s’appelle le Plan Sénégal émergent (PSE)''.



Ce qui est sûr est que Ila Touba sera ouvert pour le Magal. Le Chef de l’État nous a déjà instruits pour cela. Quant à son inauguration officielle, elle devrait intervenir avant la fin de l’année.