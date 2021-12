PRÉCISIONS DE MOR NGOM : « C’est depuis le 19 décembre que j’ai demandé au Directeur de … J’assume ! Mais je n'ai pas de nervis »

Pour ce qui est du candidat de Yewwi Askan Wi à Ngogom, chassé des locaux de Gox-Bi Fm par le ministre Mor Ngom, les premières précisions viennent de tomber.



Au téléphone de Dakaractu - Touba, l’ancien ministre et actuel Secrétaire Exécutif de la coalition Benno Bokk Yakaar n’en croit jusqu’à présent pas à ses oreilles. Pour lui , aucun de ses actes posés n’est condamnable chez les gens dotés de bon sens.



Ainsi clairement, dira-t-il, avoir expressément envoyé son neveu demander que l’émission politique soit arrêtée. « Je n’ai pas envoyé de nervis. Je n’ai pas de nervis, ni à Bambey ni ailleurs. Je n’ai même pas de garde-corps parce que je me sens partout à l’aise et sans pression. J’assume le fait d’avoir ordonné que l’émission s’arrête et j’assume que l’électricité ait été coupée pour cela... »



Seulement, assure Mor Ngom, « je ne peux pas me permettre d’avoir un média qui enfreigne les lois liées au code électoral. Vous avez rappelé que la période de pré campagne interdit aux médias de servir de support aux propagandes. En ma qualité de Secrétaire Exécutif de BBY, je me refuse de recevoir des sanctions. D’ailleurs, j’ai moi-même saisi le Cnra pour dénoncer des irrégularités pareilles constatées ailleurs. » Il poursuit évoquant les directives données au directeur de la station.



« Le 19 décembre dernier, à 13 heures, je lui ai dit qu’il faut annuler toutes les émissions politiques. C’était avant qu’il n’invite Babacar Ndiaye de Ngogom. Et je signale que ce monsieur n’appartient pas à notre coalition. À ma grande surprise, il a laissé l’émission avec ce leader avoir lieu. Le 25 décembre, je lui ai envoyé un autre message WhatsApp qu’il a ignoré. C’est alors que je l’ai joint au téléphone. Cette fois-ci j'ai été formel avec lui. Bizarrement, on m’appelle pour me dire qu’une émission politique était en cours. Et encore une fois, je n’ai pas chassé le candidat de Yewwi de la radio. J’ai juste demandé à mon neveu d’aller mettre fin à cette émission... »