PRAPS-2 : Les pays sahéliens font le point à mi-parcours pour renforcer la résilience pastorale d’ici 2027

Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Phase 2 (PRAPS-2) tient, du 5 au 13 mai 2025, un atelier régional crucial à mi-parcours de sa mise en œuvre. Organisé à Saly Portudal, cet événement a permis aux six pays bénéficiaires du projet – le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad – de faire le point sur trois années d’interventions en faveur du pastoralisme sahélien.



L’atelier, couplé à la 8ᵉ mission d’appui à la mise en œuvre du projet, a réuni une centaine de participants, parmi lesquels des représentants des gouvernements concernés, des membres de l’unité régionale de coordination du PRAPS-2, des représentants de la Banque mondiale, des institutions partenaires ainsi que des organisations pastorales régionales.



L’objectif principal de cette rencontre est de dresser une synthèse des résultats de l’évaluation à mi-parcours, tant aux niveaux national que régional. Les discussions ont porté sur les progrès réalisés depuis le lancement de la deuxième phase du PRAPS en 2022, la pertinence des objectifs de développement ainsi que l’efficacité des arrangements institutionnels.



« Cet atelier est une étape clé pour analyser nos réussites, identifier nos lacunes et ajuster notre approche afin de renforcer les résultats attendus d’ici 2027 », a déclaré Abdoulaye Mohamadou, secrétaire exécutif du CILSS.



Les participants ont également évalué les activités mises en œuvre entre janvier et avril 2025, en vue de dégager des pistes d’amélioration concrètes.



Doté d’un financement total de 765 millions de dollars US (environ 440 milliards de FCFA) sur ses deux phases, dont 517 millions pour la seule phase 2, le PRAPS-2 a pour ambition de renforcer la résilience des pasteurs et agropasteurs du Sahel face aux multiples chocs économiques, climatiques et sécuritaires.



Les domaines d’intervention couvrent la santé animale, le contrôle des médicaments vétérinaires, l’accès équitable aux ressources naturelles, la valorisation des chaînes de valeur du bétail, l’inclusion des femmes et des jeunes, le renforcement des capacités institutionnelles et la gestion des crises pastorales.



Alors que la date de clôture du projet approche à l’horizon 2027, les conclusions de cette revue à mi-parcours serviront de feuille de route pour la seconde moitié du programme. Les acteurs espèrent ainsi mieux coordonner leurs efforts et maximiser les retombées pour les millions de familles pastorales vivant dans cette région fragile.