PR DIDIER RAOULT SUR LE CORONAVIRUS : « Il est possible que d’ici un mois, il n’y ait plus de cas dans la plupart des pays tempérés »

« Il est possible que d’ici un mois, il n’y ait plus de cas du tout dans la plupart des pays tempérés », estime Didier Raoult, le directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (Ihu) de Marseille, à propos de l'épidémie du coronavirus.

Dans une nouvelle vidéo diffusée sur son compte Twitter, l'infectiologue marseillais juge que l'épidémie est « sur une vague descendante ».



« Si les choses continuent comme ça, on a bien l'impression que ce qui était l'une des possibilités de cette maladie, c'est-à-dire une maladie saisonnière, est en train de se réaliser », prédit le professeur Raoult.



Le directeur de l'Ihu Méditerranée en veut pour preuve que « beaucoup de maladies infectieuses sont saisonnières » et que «les infections virales respiratoires, dans les pays tempérés, sont beaucoup plus fréquentes pendant la saison froide ».



« Et ça s'arrête en général au printemps », affirme Didier Raoult.