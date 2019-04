PPP : Le privé national invité à s’intéresser à l’Agropole

« J’invite le secteur privé national à s’intéresser à l’Agropole qui est un projet de partenariat public-privé où l’Etat intervient dans le financement des infrastructures et services partagés ». C’est la déclaration faite par Moustapha Diop, Ministre de l’Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie, à l’occasion de l’ouverture de la première édition du salon Dakar-Industrie.

D’après le Ministre, ils fondent beaucoup d’espoirs sur les 3 agropoles, Nord, Sud et Centre, qui leur permettront de soutenir l’industrialisation du Sénégal à travers les chaînes de valeurs agricoles comme un potentiel de développement élevé.

Revenant sur la valorisation des produits locaux, Moustapha Diop a souligné : « Nous avons intérêt à renforcer notre tissu industriel et rendre plus compétitifs nos produits "Made in Sénégal", tout en assurant la qualité ».

Pour sa part, Ameth Amar, président du Syndicat professionnel des Industries du Sénégal (SPIS), Dakar-Industrie est l’occasion pour lui de saluer la qualité des produits locaux et d’appeler au « Consommer sénégalais » qui doit être l’affaire de tous.

« Nous devons soutenir, promouvoir et faire triompher le »Made in Sénégal ». C’est notre responsabilité et notre combat de tous les jours au SPIS », a-t-il soutenu.

Selon lui, développer le »consommer sénégalais » est un atout dans la mondialisation et le libre échange qui pousse partout. Un impératif qui leur permettra de consolider les bases et, à terme, d’améliorer les exportations en allant chercher de nouveaux marchés.

À l’en croire, la force du « Made in Sénégal »,c’est d’abord la garantie de conformité et de qualité. Ensuite, c’est la reconnaissance de l’origine de nos produits. Enfin, c’est le sursaut de patriotisme nécessaire pour doper l’industrie et, par ce moyen, distribuer du pouvoir d’achat aux Sénégalais.