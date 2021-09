PPCS : 860m linéaires réalisés, le DG de l’ADM satisfait de l’avancement des travaux.

Le Directeur général de l’Agence de Développement municipal (ADM), Cheikh Issa Sall, a effectué ce mercredi, une visite des chantiers du Projet de Protection Côtière à Saint-Louis (PPCS). Au terme de la visite, le DG de l’ADM s’est réjoui de l’état d’avancement des travaux de ce projet dont l’objectif est de protéger rapidement les populations et les biens des quartiers situés sur la Langue de Barbarie du risque d’érosion côtière et de contribuer à l’amélioration des connaissances scientifiques sur les enjeux côtiers et à leur diffusion.



D’ores et déjà 860m linéaires ont été réalisés, correspondant à 40% de taux d’avancement physique.



Il faut rappeler que le Gouvernement du Sénégal a obtenu de l’Agence Française de Développement (AFD) un financement de seize millions (16 000 000) d’euros (environ 10, 5 milliards CFA), pour la mise en œuvre d'un projet de protection du littoral du PPCS.



La décision de réaliser ce projet de protection des quartiers de Saint-Louis a été prise lors de la visite effectuée par Son Excellence Monsieur Macky Sall, le 03 février 2018, en compagnie, entre autres, de Son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, (Président de la République française) et de Monsieur Jim Yong Kim (Président du Groupe de la Banque Mondiale).