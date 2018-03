POURSUITES CONTRE DES PERSONNALITÉS DE L'ETAT ÉPINGLÉES : Le Forum du Justiciable va déposer une plainte

Conscient que dans un Etat de droit la justice ne doit pas être sélective, le Forum du Justiciable informe l'opinion nationale et internationale qu'il déposera ce mardi 3 Avril auprès du Procureur de la République une requête aux fins de poursuite bien argumentée contre les autres personnalités de l'Etat épinglées dans des malversations explosives par les organes de contrôle et qui ne sont toujours pas entendues par la justice sénégalaise .



Cette requête mettra le procureur de la république face à ses responsabilités et l'invitera également à prouver aux sénégalais que la justice sénégalaise est loin d'être instrumentalisée et sélective pour ne poursuivre que ceux qui sont dans l'opposition.



Forum du Justiciable /Senegal

Le Président