Pour une communication de la plus haute importance, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a convoqué tous les Mourides ce mercredi après-midi à la résidence Khadim Rassoul. Dans l'appel qui a été lancé en son nom, tous les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba sont ciblés. Toutefois, il semble davantage être dirigé aux Khalifes des grandes concessions et aux Baay-Fall. Cette rencontre aura lieu peu avant l'arrivée du Président Macky Sall dans la cité religieuse.





Qu'est-ce que le Khalife a à dire où faire dire ? Des indiscrétions annoncent des mesures fortes qui concernent Touba et ses occupants. Un document sera d'ailleurs remis au Chef de l'État et nous dit-on aux députés. De quel document s'agit-il ? Un proche avenir le dira mais en attendant, retenons qu'il ressemblera à bien des égards à celui que Serigne Abdou Lahad Mbacké avait produit après avoir requis les signatures de ses frères lorsqu'il voulait interdire les tam-tams, la cigarette et la drogue à Touba.