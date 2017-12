POSTE DE LOUGA : La Directrice s’est barrée avec 300 millions

Nous vous parlions de l’affaire de détournement qui secoue La Poste à Louga. Eh bien, ce ne sont pas 200 millions de F Cfa qui ont disparu des caisses mais 300 millions. De quoi causer des insomnies au directeur général Siré Dia si on sait que les finances de la boîte sont dans un état chaotique.

Nos radars renseignent que même si le receveur a été suspendu de ses fonctions, l’enquête accuse la directrice régionale de La Poste d’avoir creusé le trou d’autant que cette dernière a pris la fuite dès que la mission de contrôle a découvert les faits. Le plus cocasse est que la dame était en congés maladie quand on lui a soufflé qu’il y a des problèmes et qu’elle devait passer devant les gendarmes. Elle s’est volatilisée depuis !