PORT DE DAKAR : Le satisfecit de l'État après la saisie de 1036 kg de cocaïne d’une valeur de 50 milliards.

"C’est avec beaucoup de fierté que nous constatons le travail immense qui a été fait par les douanes sénégalaises. En 72 heures, on a eu à faire deux saisies records de cocaïne au niveau du port de Dakar. C'est d'abord 238 kg de cocaïne ensuite 798 kg hier ce qui fait un total de saisie de 1036 kilos." Là sont les propos du ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, qui à l'issue d'une visite ce lundi 1er juillet 2019, à la Brigade du Môle 1, au Port autonome de Dakar, se félicitait de cette seconde saisie d'une valeur de 50 milliards de francs.



Le ministre a constaté le travail remarquable réalisé par les éléments de la Douane en rapport avec l'Unité mixte de contrôle des conteneurs et des navires et qui a abouti à ces 2 saisies de cocaïne. Accueilli par le Coordonnateur et les membres de la Coordination de la Direction générale des Douanes ainsi que les Directeurs régionaux de Dakar, les chefs de subdivision et les agents en service à la Brigade du Mole 1, il a décerné, au nom du président Macky Sall, le satisfecit de l'État.



"C’est une saisie importante qui dénote la détermination résolue du Sénégal, mais surtout de nos forces de défense et de sécurité de la douane en particulier, dans le cadre de la lutte contre la drogue. Au nom du président de la République, je présente à cette corporation toute ma fierté. Et en même temps, les encourage à persévérer dans cette voix et les assurons de notre soutien total. Nous travaillerons à davantage élargir la mission en y adjoignant les autres forces de défense et de sécurité qui sont concernées par cette opération de lutte contre la drogue de façon générale."



Ne serait ce que pour cela, nos forces de défense et de sécurité méritent la reconnaissance et la fierté de la nation. Nous travaillerons à davantage les outiller", a dit Abdoulaye Daouda Diallo.



Ce dernier a, à cette occasion, annoncé d'autres décisions prises pour mieux sécuriser nos frontières. Mais il a aussi levé un coin du voile sur les arrestations jusque-là effectuées dans le cadre de l'enquête ouverte par nos autorités...