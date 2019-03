POROKHANE 2019 / " Sokhna Diarra, un modèle difficilement imitable " (Sokhna Mame Say Mbacké et Serigne Souhaïbou Kébé)

En leurs qualités respectives de petite fille de Serigne Souhaïbou Mbacké et de Serigne Saliou Mbacké, Sokhna Mame Say Mbacké et Serigne Souhaïbou Kébé estiment que Sokhna Diarra est un modèle de musulman difficilement imitable. Toutefois, invitent-ils tout le monde à se faire violence pour marcher sur ses pas. Voilà leurs propos confiés à Dakaractu...