POPENGUINE : Un pèlerinage chrétien au cœur d’une ville musulmane…

À Popenguine, le week-end de la Pentecôte est l’affaire de tout le village. À l’instar du Sénégal, la population Popenguinoise est à 90% musulmane. Pourtant, c’est librement, dans un esprit de fraternité et d’égalité, que tous prennent une part active dans l’organisation du Pèlerinage Chrétien. Après deux années d'absence, la communauté chrétienne compte célébrer ce pèlerinage les 4, 5 et 6 juin 2022.



Bien que la logistique et les infrastructures du village ne s’y prêtent pas, 150.000 pèlerins au moins sont venus cette année, pour la célébration du 134ème anniversaire du pèlerinage. Bénévolement, main dans la main avec les membres de la communauté catholique, tous les habitants s’investissent pour que les chrétiens puissent être accueillis dans les meilleures conditions. Rien de moins surprenant pour ces villageois qui vivront cette année encore dans un esprit d’échanges et de cohabitation entre communautés religieuses.



Durant les 10 jours qui précèdent la fête de la Pentecôte, ce paisible petit village de pêcheurs se transforme jusqu’à l’arrivée de la procession pharaonique des pèlerins venus de tout le pays et de la sous-région…



De par son envergure et sa réalisation, le pèlerinage de Popenguine est un événement mâtiné d’humanisme, de paix et de spiritualité où les différences religieuses sont abolies pour laisser place à la volonté de vivre simplement ensemble. Au-delà du symbole, Popenguine est aussi l’expression d’une spiritualité qui fédère les hommes entre eux plutôt que de les opposer.