POLITIQUE : Les maires du département de Kolda félicitent le président Sall et adoubent Moussa Baldé...

Le 19 juillet 2020, sur convocation du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural et Président du Conseil Départemental de Kolda, les Maires de l’Alliance Pour la République (APR) du Département de Kolda, se sont réunis à Kolda pour apprécier la situation politique nationale et locale.



Sur le plan politique national, les Maires félicitent Son Excellence, Le Président Macky SALL sur la gestion de la Pandémie du Coronavirus et notamment l’assistance importante apportée aux populations par l’octroi de vivres (riz, sucre, huile, pâtes alimentaires et savon) d’un montant de soixante-neuf (69) milliards de francs pour soutenir un million de ménages sénégalais. Dans cette même perspective, les Maires du Département de Kolda marquent leur parfaite adhésion à la vision du Chef de l’Etat sur le Programme de Résilience Economique et Sociale d’un montant de mille (1000) milliards de francs pour soutenir la relance économique. A cet effet, ils félicitent le Président Macky SALL pour le soutien apporté par son gouvernement aux différents acteurs économiques : transporteurs, hôteliers, éleveurs, pêcheurs, agriculteurs, etc… Sur ce dernier secteur d’activité à savoir l’agriculture, les Maires APR du Département de Kolda se disent satisfaits de l’augmentation cette année par le Président de la République de 20 milliards le budget destiné aux semences et aux intrants passant de 40 milliards de francs à 60 milliards de francs. Aussi ils félicitent le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, Professeur Moussa Baldé sur le bon déroulement des opérations de cession des semences et des intrants sur l’étendue du territoire national.



Enfin sur le plan politique local, les Maires du Département soutiennent et encouragent le Ministre, Moussa Baldé sur la bonne matérialisation de la vision du Président Macky Sall sur le plan agricole. Aussi disent-ils que le Président du Conseil Départemental de Kolda peut compter sur ces élus qu’ils sont et leurs populations pour porter haut l’Alliance Pour la République.