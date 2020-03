POLITIQUE / Le Meer dément être le bras armé d'un quelconque leader politique de l'APR.

Pour que nul n'en ignore, le Mouvement des Élèves et Étudiants Républicains vient de démentir officiellement être à la solde d'un leader politique quelconque de l'Apr. Dans une correspondance adressée à Dakaractu, la structure politique précise " ne travailler exclusivement que pour le compte du Président Macky Sall et de son Parti. Il se veut une instance forte au service de l'APR, de son projet de société pour le Sénégal et surtout au service de la mise en œuvre de la vision du Président Macky Sall qui a pour défi l'émergence du Sénégal".



Abdoulaye Diagne, le coordonnateur, de dégager ainsi en touche toute idée de servir de bras armé à un leader politique Sénégalais. Une occasion saisie pour répondre, dit-il, à Moustapha Diakhaté qui aurait laissé entendre que le Meer est sous la coupe réglée de Mahmoud Saleh. "Le Meer est plus que jamais déterminé à assumer la responsabilité qui est sienne. Le Meer est le bouclier impénétrable du Président Macky Sall, le mur qui s'erigera devant toute tentative de déstabilisation ou actes similaires. Il n'agit sous la commande de personne d'autre. Loin de toute idée d'immobilisme, il incarne aujourd'hui la Force de l'APR. Celle-ci tient de façon indubitable à deux points essentiels: la Foi en l'action du Président Macky Sall et la conviction que nous lui devons loyauté en toute circonstance."