POLITIQUE : El hadj Malick Guèye parraine un nouveau mouvement de soutien à la politique du président Sall

Le cercle des souteneurs du Président de la République Macky Sall s’élargit avec la mise sur pied du mouvement «Bokk Liguey Sénégal» (BOLIS). Cette structure est un réseau fort de quelques 3000 membres (commerçants et riverains des marchés hebdomadaires modernes).

Les responsables de l’instance viennent de fixer leur dévolu sur le président de «Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal», El hadji Malick Guèye, pour le parrainage de cette manifestation.

A en croire le Président de «BOLIS», Assane Fall, «Le choix porté sur l’ancien député libéral, par ailleurs, Président du mouvement «Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal» s’explique par le fait qu’il représente un modèle de dévouement pour la jeunesse. Nous avons en partage les mêmes objectifs que lui : travailler pour la réussite du Plan Sénégal et contribuer grandement à la réélection de son Excellence M.le président de la République Macky Sall. Nous sommes d’avis qu’il est en train de mener le Sénégal à la réussite », dira-t-il.



Depuis un certain temps, El hadji Malick Guèye s’évertue à massifier et élargir les bases du parti présidentiel. Et pour cause, il a récemment ramené à la raison quelques 200 jeunes Mbacké-Mbacké, regroupés au sein du mouvement de soutien «And Dollél Macky pour un 2ème mandat », qui menaçaient de rompre les amarres avec le «Macky ».