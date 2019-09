POLITIQUE / Deug Moo Woor estime que la fin de 'cette décennie d'animosité entre Macky et Wade ' va permettre la reconstitution de la famille libérale.

De la décision de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou de mettre fin à la discorde qui caractérisait les relations entre Wade et Macky, Deug Moo Woor ne retient qu'une chose : '' c'est une animosité de plus d'une décennie sans précédent qui a été bouclée de la meilleure des manières. '' Pape Modou Fall de confier à Dakaractu que '' ces retrouvailles furent des moments mémorables et pleins d'émotion qui sont venus décripser les tensions politiques qui ont gangrené la deuxième alternance. '' Il poursuit : " Les retrouvailles vont aussi favoriser l'apaisement du climat politique délétère et vont constituer un signal fort pour la famille libérale qui devrait profiter de cette situation pour se réconcillier pour l'intérêt du pays. Une nouvelle page s'ouvre et met fin à tous les contentieux qui opposent le père et le fils de la nation. ''





Le Président de '' Deug Moo Woor " se réjouit, en passant, de se déclarer persuadé que cette réconciliation '' va constituer un déclic de l'émergence économique par le partage d'expérience pour une meilleure prise en charge des questions relatives aux ressources naturelles, à l'emploi, à l'éducation... Une nouvelle ère conviviale et paisible se dessine, où les sénégalais seront unis dans la foi, la discipline et le travail bien fait. '' Pape Modou Fall de magnifier ''le courage et la bonne foi du Président Macky Sall et le met en garde contre les mauvaises langues qui ne pensent qu'à leurs intérêts crypto-personnels... ''