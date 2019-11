(POLICE) Bilan du Gamou de Tivaouane et de Médina Baye : 420 individus interpellés, 250 motos Jakarta immobilisées, 2 accidents mortels.

A l’occasion du Gamou de Tivaouane et de Médina Baye (Kaolack), édition 2019, le Commissariat Urbain de Tivaouane et le Commissariat Central de Kaolack, renforcés par les éléments du Groupement Mobile d’Intervention (GMI), de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), de la Direction de la Police Judiciaire (DPJ) et de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST), ont mené des opérations de sécurisation, avant, pendant et après le Gamou.







A l’issue de ces opérations, 420 individus ont été interpellés pour diverses infractions (vol, tentative de vol, flagrant délit de vol, détention de faux billets de banque, vérification d’identité, nécessité d’enquête, rébellion, escroquerie, abus de confiance, détention d’objets de provenance douteuse, usurpation de fonction et exercice illégal de la médecine, détention et trafic de chanvre indien).







- Accidents constatés : 50dont 28dégâts matériels, 20dégâts corporels et 02 mortels







- Motos Jakarta immobilisées : 250











LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES



DE LA POLICE NATIONALE







Bilan Gamou de Tivaouane







Nombre de policiers engagés : 2086



Nombre d’individus interpellés : 139



Nombre d’accidents : 17dont 05matériels, 10corporels et 02mortels



Nombre de motos Jakarta immobilisées : 100



















Bilan Gamou de Médina Baye (Kaolack)











Nombre de policiers engagés : 500



Nombre d’individus interpellés :281



Nombre d’accidents : 33dont 23matériels, 10corporels



Nombre de motos Jakarta immobilisées : 150