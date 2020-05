POLÉMIQUE À TOUBA / Décès de Serigne Abdou Khadim Mbacké - Gouy-Mbind dément la thèse du Covid-19 et parle de diabète.

Une vive polémique vient d'éclater à Touba. Cela fait suite au rappel à Dieu de Serigne Abdou Khadim, khalife de Serigne Abdou Lahad Bara. Le chef religieux est présenté comme étant la quatorzième personne à avoir perdu la vie suite du Covid-19 et dont le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait mention.



Une thèse rapidement balayée d'un revers de main par la famille et plus précisément par Serigne Souhaibou Mbacké Ibn Serigne Abdou Aziz Ibn Serigne Abdou Lahad Bara.



A en croire le chef religieux, le défunt n'était ni âgé de 85 ni malade du nouveau coronavirus. Il précise clairement que le Mbacké-Mbacké souffrait de diabète et ce, depuis bien longtemps. On parle de cinq ans d'inactivité.



Son décès a été constaté par l'hôpital Matlaboul Fawzeini ce vendredi 08 mai 2020.



Au moment où ces lignes sont écrites, une grande réunion se tient à Gouye-Mbind. Affaire à suivre...