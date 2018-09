PODOR : Cheikh Oumar Anne s'engage à améliorer le score de Macky Sall lors de la présidentielle

À l'occasion de la cérémonie officielle de l'inauguration du stade municipal Al Demba Guissé de Dodel, accueillie par la commune du même nom ce samedi 15 septembre, le maire de Ndioum s'est affirmé comme le sauveur de la coalition présidentielle dans le département de Podor. Selon Cheikh Oumar Anne qui était le parrain de la manifestation, la Nouvelle dynamique a fini par gagner la confiance et du président Sall mais aussi des populations. Lesquelles, selon le directeur général du Centre des Oeuvres universitaires de Dakar, ont toujours su compter sur Nouvelle Dynamique. Une force qui ne se créera plus des limites dans le département. D'après Cheikh Oumar Anne qui a été on ne peut plus clair, lui et ses accompagnants vont sillonner tout le département et ne laisseront aucune poche de terre à qui que ce soit. La seule raison, a-t-il évoqué, c'est d'améliorer le score de la mouvance présidentielle aux joutes électorales de février 2019. Cheikh Oumar Anne a en effet pris l'engagement de porter l'écart entre le président sortant et son suivant à 140 000 voix dans le département.