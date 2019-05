PNUD Congo : Le sénégalais Malèye Diop hérite du poste et vise le développement durable

Malèye Diop est le tout nouveau Représentant du PNUD au Congo.

Ce sénégalais qui a présenté au Ministre des Affaires Étrangères de la Coopération et des Congolais de l’Étranger de la République du Congo Jean-Claude Gakosso, sa lettre d'accréditation, a souligné sa volonté de travailler d’arrache-pied pour accompagner le Congo dans la mise en œuvre de son Plan National de Développement (PND) et de ses engagements sur les Objectifs de Développement Durable et les accords de Paris sur les changements climatiques.

Malèye Diop qui priorise les domaines tels que la gouvernance, la protection de l’environnement et la lutte contre la pauvreté, met en évidence l’engagement du PNUD à appuyer le gouvernement. Après le PNUD Mali, le fonctionnaire des Nations Unies poursuit sa mission au Congo Brazzaville. Malèye Diop a, pendant de longues années, servi au Sénégal dans différentes capacités, avant de s’engager au service des Peuples et des Nations dans le Système des Nations Unies où il a exercé ces vingt dernières années aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Burkina Faso et au Mali avant d’arriver au Congo. Ingénieur Polytechnicien en Génie civil, diplômé de l’École Polytechnique de Thiès (Sénégal), il est titulaire d’une maitrise en Administration et Gestion avec option en Gestion de projets de l’Université Senghor de la Francophonie d’Alexandrie en Égypte et d’un Graduate Degree en Politiques Publiques avec spécialisation sur les Partenariats Public-Privé de l’université Rutgers de l’État du New Jersey aux USA.