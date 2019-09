PLASEPRI II / Zahra Iyane Thiam se réjouit de la réussite de la mutuelle Mec Fadec Njambur

Lors de sa visite de proximité dans le cadre de sa tournée pour la vulgarisation de la PLASEPRI, le ministre de la microfinance, de l’économie solidaire et sociale, Madame Zahra Iyane Thiam, a effectué sa visite de proximité dans le département de Kébémer, après l’étape de Louga.



Dans la commune de Kébémer, le ministre a procédé à une visite du siège de Mec Fadec Njambur, une mutuelle d’épargne qui avait démarré en 1999 et avait reçu un financement de 100 millions dans la première phase de la PLASEPRI. Actuellement ladite mutuelle se retrouve avec un chiffre d’affaires de 600 millions. Un modèle de réussite en terme de microfinance, selon le ministre Zahra Iyane Thiam. Le groupe Mec Fadec Njambur a aussi bénéficié d’un refinancement en 2019 grâce à la mise en œuvre de la deuxième phase de la PLASEPRI.



Pour finir, le rôle du Fonds d’impulsion de la microfinance qui octroie des matériels de technologie a été évoqué du fait de son importance capitale dans le traitement des données informations des mutuelles et qui permet une réussite assurée.