PLASEPRI II / 250 millions pour la région de Saint-Louis : Les SFD isolés inquiets pour le dispatching du financement

Lors du comité régional de développement tenu à Saint-Louis, ce lundi, et présidée par Zahra Iyane Thiam, le ministre de la microfinance, de l’économie solidaire et sociale, plusieurs acteurs économiques locaux de la région ont été présents. C’est le cas de Mamadou Dia qui s’est réjoui de la présence du ministre qui va enfin financer des SFD isolés, dont certains se trouvent dans la région de Podor. Pour lui, c’est une première qu’un financement vienne de la part de l’État du Sénégal.



Tout comme c’était le cas dans plusieurs régions dans le cadre de la vulgarisation de la PLASEPRI, la région de Saint-Louis à son tour, va recevoir 250 millions de la part du ministère de la microfinance. Ainsi, à en croire Mamadou Dia, pessimiste, cette somme est peu suffisante du moment que certains «dinosaures de la microfinance» vont s’accaparer de la plus grande partie de ce financement au détriment des petits SFD isolés.