PLASEPRI – Étape Guédiawaye : Zahra Iyane Thiam face aux besoins des acteurs de la micro finance

Dans le cadre de sa tournée de vulgarisation du dispositif de financement de la Plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora Sénégalaise en Italie (Plasepri), le ministre de la micro finance et de l'économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam était à Guédiawaye, ce 17 décembre pour présider un comité de développement (CRD) afin de partager et d'échanger avec les différents acteurs sur cette offre de service.



Après plusieurs étapes dans les différentes régions, le ministère vient de commencer à Dakar et va procéder par département du fait que la région de Dakar est très vaste.



Selon Zahra Iyane Thiam, il est constaté une forte concentration du système financier dans ce département. Lors de ce CRD, tous les acteurs administratifs de la ville et de la microfinance étaient présents et les différents acteurs ont fait part de leur souci et le taux d’intérêt a été souvent évoqué par certains.



Ce financement permettra de supporter et de rentabiliser les projets des femmes et des jeunes au sein de cette localité.



Relativement à la question du taux d’intérêt qui a été quelque peu, au centre des débats, le ministre Zahra Iyane Thiam avance que des discussions seront entamées avec toutes les parties pour une bonne prise en charge de cette question…