PLAINTE ODCAV PIKINE : « Nous connaissons les responsables et justice sera faite! » (Hamdine Diagne, responsable ODCAV Pikine)

Suite à de nombreux dégâts dans leurs locaux, les membres de l’ODCAV de Pikine comptent porter plainte contre les assaillants. Hamdine Diagne marche sur les pieds de ces derniers en déclarant « nous connaissons les responsables et justice sera faite. » Membre de l’ODCAV, Hamdine poursuit ses propos : « ces actes sont barbares et heureusement que nous nous étions cachés dans une salle, sinon, à cette heure vous auriez compté beaucoup de morts, parce que ces gens sont dangereux. »



Pour rappel, des jeunes se sont introduits dans les locaux du siège pour vandaliser les lieux, des bureaux et matériels administratifs saccagés depuis l’annonce de la mort d’un haut responsable du football de la ville de Pikine, Samba Amadou Sarr. Ces actes sont causés par l’arrivée du président de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor. Samba Sarr, interdit d'entrer dans la salle, a piqué une crise cardiaque qui a abouti à son décès.



L’ODCAV compte poursuivre cette affaire devant la justice...