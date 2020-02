PIKINE - APRÈS AVOIR MANGE UNE SOUPE : Deux enfants perdent la vie, leur frère dans un état critique

Ibrahima Diallo et Woury Diallo, respectivement agés de 5 et d’un an, sont de même père et de même mère. Ils ont perdu la vie hier, après avoir mangé une soupe. Leurs parents, qui ont été plus chanceux, sont pour le moment tirés d’affaire, puisqu’ils sont sortis même de l’hôpital Roi Bédouin de Guédiawaye où ils étaient internés. Quant à leur frère, il est toujours aux urgences de l’hôpital Fann, en soins intensifs. Aux dernières nouvelles, il était entre la vie et la mort, et serait dans un état critique. Ils ont été victimes d’une intoxication alimentaire, après avoir mangé une soupe dimanche dernier, à l’heure du repas, au quartier Mbédou Cinéma, situé dans la commune de Thiaroye-Gare, dans le département de Pikine. Selon les premiers témoignages recueillis, les victimes ont été emportées par une diarrhée terrible qui s’est déclarée juste après avoir goûté à la soupe. C’est pendant la prière mortuaire des deux victimes, dans une mosquée du quartier, que des éléments du commissariat de police de Thiaroye ont effectué une descente sur les lieux pour acheminer les deux corps sans vie à l'hôpital Aristide Le Dantec, pour les besoins de l'autopsie. La police, qui a été informée par une source anonyme, suit l'affaire de très près et a ouvert une enquête. D’après certaines indiscrétions, ce sont des produits de lingerie qui se seraient versés dans la soupe qu’ils ont consommée. Mais cette hypothèse reste à être confirmée par les enquêteurs. EnQuête