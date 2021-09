(PHOTOS) TOUBA - MOUSSA THIOUNE : « La logique voudrait, désormais, que le Président Macky Sall ne perde plus d’élections à Touba »

"And Falaat Macky" fait partie des structures politiques qui ont déroulé le tapis rouge samedi au Président Macky Sall lors de sa visite à Touba. Une visite qui fut ponctuée par l’inauguration de l’hôpital Ahmadoul Khadim.



Pour le coordinateur de la structure politique « la logique veut désormais, que le Président Macky Sall ne perde plus d’élections à Touba. » Moussa Thioune qui regrette les revers essuyés par Benno Bokk Yaakar dans le passé d’inviter les populations de la cité à avoir en ligne de mire les réalisations du Président de la République et surtout cette attention particulière que lui voue le Khalife Général des Mourides.



« Nous lui devons reconnaissance. Cet hôpital Ahmadoul Khadim est un joyau unique en Afrique de l’Ouest. L’autoroute Ila Touba suffisait largement pour qu’il enchaîne les victoires à Touba et dans le Baol. Cette centrale électrique aussi n’est pas à oublier. »



Il poursuit : « Mais au-delà de tout cela, il y a cette affection, cette considération, ces prières de Serigne Mountakha à son endroit. Samedi, il lui disait exactement que s’il ne tenait qu'à lui, tous les vœux de son ami et disciple seraient exaucés. Par conséquent, nous devons changer de comportement vis-à-vis de lui. »



Moussa Thioune, au nom de "And Dooleel Macky" saluera « le travail exceptionnel du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr et le soutien permanent de la première dame... »