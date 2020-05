PHOTOS SUPPOSÉES DE BAMBA/ La Fédération nationale des Mourides de France invite à la suspension des démarches avec le vendeur.

Après un débat fourni qui a duré plus d'une semaine en début mai 2020 sur ces photos supposées de Serigne Touba prises le 11 mars 1918... subitement publiées et attribuées à un architecte Français du nom de Goeffre, voilà qu'un appel à la tempérance des ardeurs vient d'être lancé, surtout par rapport à la vente aux enchères desdits documents.



En effet, la Fédération nationale des Mourides de France est officiellement montée au créneau pour souhaiter la mise à terme des négociations avec le vendeur le temps de permettre que des études approfondies sur l'authenticité des photos soient achevées. Ainsi, la Fédération signale qu'une commission en rapport avec la représentation diplomatique de France pour suivre de très près ce dossier, a été mise en place.



La structure confie inscrire son appel dans la dynamique de ne pas créer une spéculation en défaveur de la communauté et d'acquérir les photos en question dès l'instant que leur authenticité sera établie.