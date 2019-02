(PHOTOS) SERIGNE MAKHTAR SOUGOU (Khalife de Diéry Wadane Sougou) : « Mon arme c'est de prier et je prierai pour le Président Macky Sall qui gagnera »

Sous la houlette de Makhtar Diop, Haut conseiller des collectivités territoriales et plénipotentiaire de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Mbacké, le Khalife de Diéry Wadane Sougou a pris fait et cause pour le candidat Macky Sall.

Serigne Makhtar Sougou, pour ne pas le citer, a préféré aller droit au but.'' Les suffrages iront majoritairement supporter la candidature du Président Macky Sall et il gagnera ses adversaires sans grosse difficulté. Mon arme, c'est la prière et j'ai prié pour lui. J'en fais une affaire personnelle et prie pour que Dieu exauce mes vœux. ''



Serigne Makhtar Sougou, nonagénaire, d'estimer que le régime Sall a beaucoup fait pour sa localité à travers le Pudc qui a réglé le problème de l'eau et construit un poste de santé. Makhtar Diop qui se glorifie des propos du Chef religieux de signaler que le gros du travail a été fait et compte boucler la boucle avec des visites de proximité...