(PHOTOS) BAMBEY - El Hadj Dia enchaîne les visites de proximité et annonce la victoire du camp présidentiel lors des prochaines locales

Bambey est déjà plongée dans la grande ambiance préélectorale avec les locales qui s’annoncent palpitantes dans la commune mais aussi dans le département. Et c’est El Hadj Dia qui donne le ton. Le jeune leader politique Républicain enchaîne depuis deux semaines les visites de proximité pour, dit-il, sensibiliser autour ses réalisations du Chef de l’État et massifier l’Apr.

C’est ainsi qu’il s’est rendu successivement, avec son équipe politique, dans les quartiers Wakhaldiam, Keur Sakoura Badiane, Dvf en plus de confier que son agenda le mènera dans tous les foyers du département de Bambey.

Jadis président du comité électoral de la coalition Benno bokk Yakaar du département de Bambey lors de la dernière élection présidentielle, El Hadj Dia confiera que son objectif est de donner au Président Macky Sall une large victoire lors des prochaines élections locales. En plus d’un discours politique rigoureux sans invectives et insanités, celui que certains surnomment « Borom Bambey » compte aussi multiplier les actions de nature sociale en dotant les populations de lampes projecteurs par centaines pour participer à la lutte contre l’insécurité. « Toutes mes actions sont faites pour le compte exclusif du Président Macky Sall. Mon soutien politique à son endroit est constant et inconditionnel », lancera-t-il au micro de Dakaractu - Touba...