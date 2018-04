PHOTO : et pendant ce temps, Neymar joue...

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a été officiellement sacré champion de France après sa victoire face à l'AS Monaco (7-1) à l'occasion de la 33e journée de Ligue 1. Pour ce titre obtenu par le club de la capitale, il y avait bien évidemment un grand absent au Parc des Princes : Neymar (26 ans, 20 matchs et 19 buts en L1 cette saison).



Opéré du pied début mars, l'Auriverde continue de suivre sa rééducation au Brésil et n'avait pas effectué le déplacement pour cette partie, à l'inverse de son père, présent dans les tribunes. Et pendant le match, l'ancien joueur du FC Barcelone s'est occupé en publiant une photo de lui sur Instagram... en train de jouer au Poker ! En fond, Neymar avait tout de même fait l'effort de suivre la partie. A la fin de la rencontre, le Brésilien a félicité ses partenaires : "J’aurais vraiment aimé être plus près de vous. Félicitations les gars, allez Paris". Suffisant pour oublier son absence ?