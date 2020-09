PFA Awards 2020 : Sadio Mané dans le onze type de la Premier League.

L'équipe type de la Premier League a été désignée lors de la PFA Awards 2020. Et, dans ce onze de rêve figure en bonne place Les pensionnaires de Liverpool avec 5 représentants dont l'international sénégalais, Sadio Mané, auteur d'une remarquable saison.



L'attaquant des "Reds" apparaît en attaque aux côtés du "Gunner" Aubameyang et du meilleur buteur de la précédente saison, Jamie Vardy. Dans l'entrejeu, Henderson (Liverpool), y est secondé par les deux citizens David Sylva et Kevin De Bruyne.



Au niveau de la défense de ce onze type, le jeune Nick Pope (Burnley) assure en qualité de gardien, secondé par Van Dijk (Liverpool) et Soyuncu (Leicester.) Le duo de latéraux de Liverpool Robertson et Trent Alexander-Arnold complètent le tableau.



Trent Alexander-Arnold a été également désigné meilleur jeune joueur aux côtés de Kevin De Bruyne sacré meilleur joueur de la saison. Marcus Rashford s'est consolé avec le trophée du mérite qui lui a été décerné.