PERMIS À POINTS / Chauffeurs et conducteurs de Touba se préparent à accueillir la mesure (Pape Seck, ' Fadhilou Préventions routières')

Dans le cadre de la formation des chauffeurs et autres conducteurs de véhicule, en perspective de la mise en exécution prochaine ''des permis à points, l'association ''Fadhilou Prévention Routière du Sénégal'' a posé les jalons d'une bonne anticipation sur la future mesure. Sous la houlette de Pape Seck alias ''Code la route Serigne Fallou'' et Président de l'association, la campagne nationale de sensibilisation ''Jang Du Weess'' a été lancée dans la cité religieuse.



Ainsi, les participants ont été amenés à revisiter le Code Rousseau de la route et découvert les 30 cas d'infractions qui peuvent amener le conducteur à voir son permis de conduire traduit devant la commission de retrait des cartes. Pour Pape Seck, il s'agissait de distinguer la ''conduite dite défensive'' de la ''conduite dite offensive'' avec une parfaite capacité d'interprétation des panneaux de signalisation. Les chauffeurs et conducteurs ont été entretenus sur la question de la numérisation des cartes grises des véhicules, des permis de conduire etc... Un engagement ferme de poursuivre le processus de formation a été pris par ''Fadhilou Préventions routières'' pour minorer le nombre de cas d'accidents jugé absolument excessif avec plus de 700 morts par an.