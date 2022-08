PDS : Toussaint Manga présente sa démission…

Le parti démocratique sénégalais va enregistrer de nouveau une nouvelle démission et pas des moindres. C’est en effet, l’ancien parlementaire, Toussaint Manga qui quitte le parti avec cette lettre adressée au secrétaire général national du parti, Me Abdoulaye Wade. Pour rappel, l’homme politique militant dans le sud du Sénégal a acquis plusieurs postes au sein du parti. Il a en effet été secrétaire national du MEEL (Mouvement des Elèves et Étudiants Libéraux) et secrétaire national de l'UJTL (Union des Jeunesses Travaillistes et Libérales). Toussaint Manga a aussi été secrétaire général adjoint du parti chargé de la jeunesse et secrétaire national du parti chargé de la santé et de la prévention. L’ancien coordonnateur de la fédération de Ziguinchor et membre du secrétariat national et du comité directeur du PDS rend ainsi le tablier dans un contexte politique marqué par une nouvelle configuration politique qui s’est dessinée au lendemain des élections législatives du 31 juillet 2022.