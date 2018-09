PDS-TOUBA / SERIGNE SOUHAÏBOU MBACKÉ (Chargé des élections) : " Que Wade ne se défausse sur personne et qu'il envoie Karim. C'est tout ! "

La peur pour certains hauts responsables du Pds de ne pas avoir de candidat à la prochaine Présidentielle à cause d'un '' entêtement politiquement inexplicable '' , ronge aussi certains leaders libéraux de Touba. C'est le cas , notamment, de Serigne Souhaïbou Mbacké. Le Chargé des élections du parti libéral dans la cité religieuse n'a pas contenu sa colère en dénonçant le forcing du Président Abdoulaye Wade qui veut imposer son fils Karim Wade sans l'envoyer se battre ici au Sénégal. ' Si Wade veut que son fils soit candidat, il n'a qu'à l'envoyer venir se battre ici. C'est tout ! Il ne pas pas rester dans son salon à Dubaï et se contenter de messages via WhatsApp ou des lettres postées sur internet. À ce rythme, le Pds risque de ne présenter aucun candidat en 2019. Et nous n'y pourrons rien si c'est le cas ''.



Le Mbacké-Mbacké de poursuivre son réquisitoire contre le Président Abdoulaye Wade. '' Qu'il arrête de se défausser sur Me Madické Niang que nous trouvons suffisamment compétent et populaire pour oser valablement briguer les suffrages des Sénégalais ''. Serigne Souhaïbou de faire une révélation de taille. '' À Touba, des gens qui se disent candidats se sont mis à dire aux populations qu'ils ont été envoyés par Karim Wade pour collecter des signatures pour leurs comptes personnels. Nous les bloquerons ! ''.