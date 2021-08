PDS / Saint-Louis : Sommés de déguerpir de leur permanence vendue, les libéraux y voient un coup fourré du maire Mansour Faye...

Les libéraux de la ville tricentenaire sont dans tous leurs états pour cause leur permanence sise au quartier Hlm à la place Sable a été vendue à une fille du maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye.



Dans une décision de justice remise au gestionnaire de la permanence, Mr Alioune Fall, les libéraux de Saint-Louis ont été sommés de libérer l'espace pour un autre propriétaire, une fille de Mansour Faye qui l'aurait acheté à près de soixante millions de francs.



"Nous avons reçu l'acte de justice nous demandant de libérer le siège de la permanence qui a été acquis au temps du président Abdoulaye Wade. Nous dénonçons cette tentative malsaine perpétrée contre notre parti. Mais nous allons situer les vrais responsables dans cette affaire. Parce que nous ne comprenons pas comment une fille de 25 ans, fille d'un maire pourrait-elle acheter avec la complicité de la SN HLM la permanence du PDS à plusieurs dizaines de millions", regrette Djiby Sakho, membre du comité directeur du parti à Saint-Louis.



Une décision qui intervient à la veille de la campagne pour les élections locales. Les libéraux y voient un acte de sabotage perpétré par l'actuel maire Mansour Faye. Djiby Sakho et ses camarades mettent en garde le maire.



« C’est parce que tout simplement, Mansour Faye sait mieux que quiconque que le PDS est aujourd’hui remobilisé et est à l’assaut de toutes les collectivités territoriales dans le département de Saint-Louis. Nous informons l’opinion nationale et saint-louisienne de ses basses manœuvres et comptons poursuivre le combat pour le triomphe du PDS à tout point de vue », lancera Djiby Sakho, le membre du comité directeur du PDS...