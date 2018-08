PDS NIORO : Bass Kébé quitte Wade pour rejoindre le Macky

Coup dur pour le parti de Wade dans le département de Nioro. Il vient de perdre le responsable politique de la localité Bassirou Kébé dit Bass. Ce dernier, reçu en audience par Macky Sall, a largué les amarres du navire bleu jaune avec l’épi de maïs pour la mouvance présidentielle. Dans la foulée, le directeur des droits et de la protection de l’enfance a mis en place le mouvement national Liggey Sunu Rew.

C’est en effet le ministre des Sports, Matar Ba qui a présidé la cérémonie de lancement à Ndangane. Une occasion pour le non moins maire de Fatick de décréter la mort de l’opposition dans le département. Pas moins que ça. A rappeler que Bass Kébé était aussi un des piliers de la FNCL avec les Khafor Touré et autres.