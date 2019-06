PATRIOTISME / Et 'Sonko le patriote ' de s'envoler vers la France à bord de ' Air...France' zappant 'Air Sénégal ' (Massamba M MBAYE)

Ooh , Notre ''Ousmane Sonko national ''! , ce patriote émérite qui a battu hier le macadam bravant gaz lacrymogènes et bousculades juste pour défendre l'économie de son pays. Eh oui, juste pour que soient protégées nos ressources nationales ! Ce valeureux Sénégalais qui défend sur tous les toits son cher Sénégal et qui pense que le Sénégal ne se développera jamais sans la contribution de tout un chacun. Je me rappelle quand il dénonçait le train de vie '' dispendieux '' de l'État mais encore quand il tapait sur la table déclarant qu'il se tramait des indemnités de 10 millions de francs à verser anormalement dans le portefeuille des députés. C'est vrai que l'information a été par la suite démentie précisant que jamais une telle initiative n'a été brandie.



Bref, ce Sénégalais qui aime tant son pays jusqu'à risquer d'être radié de la fonction publique...Il a pourtant préféré voyager à bord de Air France juste après la marche.



Air France, vous dis-je !



Peut-être a-t-il oublié que son pays le Sénégal dispose d'une compagnie qui s'appelle'' Air Sénégal '' et qui fait le même trajet et à un coût moindre.



Il m'a fallu courir jusqu'à ces pieds pour vérifier si c'était vraiment lui qui prenait cette compagnie. J'en crois pas mes yeux ! Comme pour dire que, parmi nous, il y en a qui ne sont patriotes que quelques heures de la journée, surtout quand il y a les caméras de télévision...







De la part d'un Sénégalais qui préfére attendre Air Sénégal...

M.M.MBAYE