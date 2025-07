PASTEF: D’UN VENT D’ESPOIR A UNE TEMPÊTE DE DESESPOIR .( Par le collectif des Amis de Badara Gadiaga / Clamart )

Libertés , toutes les libertés et surtout la liberté d’expression, doivent être défendues par tout citoyen épris de justice .



Avec l’avènement du nouveau régime du Président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre, Mr Ousmane Sonko, la liberté d’expression sur l’espace public est de moins en moins tolérée au Sénégal . Cette tentative de confinement au silence de la pensée libre se constate de plus en plus .S’exprimer librement est devenu un risque, un ticket de péage pour un séjour carcéral . Des exemples à foison tels que celui de notre frère Badara Gadiaga, un symbole de fidélité à la libre expression et au sens de l’honneur, du pertinent chroniqueur Abdou N’guer, du talentueux journaliste Bachir Fofana ou ceux des otages politiques comme Lat Diop et Moustapha Diakhaté qui croupissent tous à Rebeuss , en témoignent à suffisance .



Aussi, il n’en demeure pas moins que rester silencieux face à ces forfaitures, c’est accepter le bâillonnement des populations.

or, l’article 8 de la constitution sénégalaise garantit la liberté d’opinion, d’expression et de la presse .Qu’elle érige comme des droits fondamentaux depuis 2001.



Alors nous disons STOP à ce Régime :

STOP à l’injustice.

STOP à l’arbitraire.

STOP à l’appel à la haine et à l’injure .

STOP à la diffamation.



Le développement ainsi que le progrès économique et social de notre pays ne peut se réaliser dans la division ,l’affrontement et l’ignorance mais plutôt, grâce à la cohésion sociale,la solidarité, l’expertise et la bonne volonté professionnelle .



Cependant, une remontée historique enseignerait à ce gouvernement, que le génie sénégalais s’est toujours dressé contre l’oppression et la réduction des libertés , que le territoire du Sénégal n’est pas un terreau fertile pour une dictature couchée, rampante ou debout ,que des figures historiques de notre patrie se sont sacrifiées pour la défense de nos libertés . Que la triste journée du Mardi 07 MARS 1820, dite TALAATAY NDER , la Linguère Fatim YAMAR KHOUR YAYE et des femmes du Walo ont décidé de résister à l’envahisseur au prix de leur vie pour défendre l’honneur et la liberté du peuple sénégalais . Que ,de Lat Dior Ngoné Latyr Diop ,Damel du Cayor au Professeur Cheikh Anta Diop ,ils ont tous choisi la liberté au déshonneur en exprimant leur libre opinion .Que, depuis la charte du Mandé au 13ième siècle (vers 1235) établie par SOUNDIATA Keïta et qui a jeté les fondements ,même, de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen(1789), de dignes filles et fils d’Afrique ont versé leur sang pour défendre nos libertés .



Nous, descendants de ces dignes lignées ,n’avons pas le droit d’en faire moins pour la protection de nos droits à s’exprimer librement au bénéfice et à l’enrichissement du débat public et pour la circulation de l’information .



Par ailleurs, depuis l’affaire Adji Sarr (2021)suivie de 4 années de violences politiques avec son lot de victimes et de décès ( 87) ,le peuple aspire aujourd’hui ,à l’apaisement social pour mieux se consacrer à la résolutions de ses difficultés économiques, éducatives ,de santé publique et de sécurité . Il souffre ,et réclame que justice soit rendue équitablement et que les responsabilités soient situées pour les différents acteurs de ces évènements malheureux .



Lors des dernières élections présidentielles ,54% des électeurs ,avait porté sa confiance à ce régime ,sous la houlette de PASTEF et de son PROS, dans l’espoir de trouver des solutions rapides à leurs difficultés quotidiennes .



La diversité du libre choix de vote pour les différents candidats, fait le charme et la dynamique d’une démocratie seine . Mais, une fois élu ,un président dirige la destiné de 100% de ses citoyens dans l’unité et l’égalité .





Nous appelons donc nos autorités ,à mobiliser les moyens ,tous les moyens de l’Etat pour la résolution, aussi, de ces préoccupations populaires à la place de la chasse aux opposants politiques ou médiatiques .



Nous l’appelons au travail ,encore au travail ; à moins de politique et plus de travail pour soulager les inquiétudes de nos populations .

Car pour l’instant, le vent de l’espoir qu’elles avaient suscité en 2024 s’est transformé,aujourd’hui en une Tempête de désespoir .



A Clamart /PARIS

Le 29/07/2025

Le collectif des Amis de Badara Gadiaga .

Et pour son soutien, merci au Professeur Mr Serigne DIOP,

Ancien Ministre de la Justice du Sénégal.