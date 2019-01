PAS PNA : Le Secrétaire général du MEDD pour l’amplification des études au niveau des différentes régions du Sénégal

Le Projet d’Appui Scientifique aux processus de Plans Nationaux d’Adaptation (PAS PNA) touche à sa fin au Sénégal. Aussi, un atelier final des études de vulnérabilité dans la zone de Fatick a réuni les membres des consortia et du comité de suivi et l’ensemble des parties-prenantes du projet. Des résultats importants ont été trouvés. Aussi le Secrétaire Général du ministère de l’environnement et du développement durable a dit souhaiter que des partenaires permettent d’amplifier ces études au niveau des différentes régions du Sénégal. « Nous avons traité la région de Fatick, mais ce qui est souhaitable sous peu c’est d’élargir même ces secteurs pour disposer de données scientifiques fiables pour aider à la prise de décision des autorités. » D’autres projets dans le cadre du processus PNA vont arriver, a dit Melinda Noblet, experte scientifique du projet, et qui vont reprendre la méthodologie adoptée dans le cadre du projet PAS PNA.