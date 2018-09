PARRAINAGES À DIOURBEL- L'opposition affûte ses armes... Les jeunes de la mouvance présidentielle forment 250 jeunes chargés de la collecte

C'est parti pour la course aux parrainages à Diourbel. Au moment où l'opposition affûte ses armes en organisant des rencontres dans la commune dans le souci de ne pas accuser du retard dans la collecte des signatures, la mouvance présidentielle adopte une autre stratégie : former des jeunes chargés de récupérer ces signatures sans risque de commettre des erreurs.



C'est ainsi que des jeunes issus des 11 communes rurales et de la commune de Diourbel ont initié un séminaire de formation intéressant 250 volontaires. Ces derniers, confie Mara Diop, coordinateur du collectif et conseiller municipal à Ndindy, seront chargés d'aller sur le terrain pour sensibiliser les populations, identifier celles qui sont sur le fichier électoral et bien remplir la fiche.



''Notre département a été sommé de collecter un peu plus de 44.000 signatures. Mais nous nous sommes dit qu'il était possible avec cette nouvelle dynamique unitaire soutenue par l'ensemble des leaders, de récolter 100.000 parrainages. Maintenant, nous n'avons pas voulu courir le risque de voir quelques unes de nos signatures invalidées. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes évertués à former des collecteurs. '' Une trompette embouchée par Corneille Sarr, conseiller municipal. '' Il est question de relever le défi. Le président Macky Sall mérite cent mille signatures de notre part et nous l'obtiendrons grâce au soutien de tous... ''