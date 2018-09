PARRAINAGE : Le processus expliqué aux leaders de la majorité

Leader de Force Paysanne, Aliou Dia trouve que ce séminaire permet de mettre à niveau les représentants régionaux sur le parrainage. Ici, il est question savoir collecter les fiches au profit du candidat Macky Sall. « Il y’a trop de rubriques et il suffit de commettre des erreurs pour perdre ces fiches, ce qui pourrait impacter le nombre à présenter pour pouvoir valider la candidature de Macky Sall. »

Au niveau de la coalition présidentielle, les représentants au séminaire vont servir de relais au niveau de leurs régions respectives. « Ce n’est pas un travail simple, il va falloir porter l’attention sur la carte nationale d’identité et faire un bon remplissage pour éviter le doublon, faciliter le contrôle au niveau du Conseil constitutionnel. »

Pour Aliou Dia, l’objectif, c’est d’abord le parrainage institutionnel, c’est-à-dire les 65 000 signatures nécessaires pour valider la candidature de Macky Sall.

De son côté, le ministre-conseiller, maire de Ndangalma et coordinateur de Benno Bokk Yaakaar, Mor Ngom, a mis l’accent sur les difficultés rencontrées après une semaine de collecte. A savoir le remplissage des fiches, les méthodes de collecte... Ils ont ainsi jugé nécessaire de se retrouver pour échanger sur ces quelques petites expériences mais surtout se bonifier par rapport à l’avenir.