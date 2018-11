PARRAINAGE DANS LE DEPARTEMENT DE PODOR : le duo Cheikh Oumar Anne et Racine Sy légitime son leadership

Dr Cheikh Oumar Anne, chef de file de la Nouvelle dynamique de l'APR dans le département de Podor, a remis à Mansour Faye, coordonnateur régional du parrainage du candidat de Bennoo, 46 792 signatures, en attendant la poursuite de la collecte. Mamadou Racine Sy, président du mouvement ALSAR et partenaire politique du maire de Ndioum, a mis sur la table12 000 parrains. Une synergie d’actions saluée par Mansour Faye.

C'était lors d'une cérémonie tenue dans la commune de Podor et qui a été un grand moment de mobilisation

Avec ces 58 792 parrains, Cheikh Oumar Anne et son équipe ont porté le nombre de signatures du département en faveur de Macky Sall à 132 000. Les 73 208 signatures sont à répartir entre d’autres leaders, notamment Abdoulaye Daouda Diallo, Mountaga Sy, Moussa Sow «Walaldé», Me Moussa Diop, Ibrahima Abou Nguette, Mansour Elimane Kane, très proche du Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD).

Cheikh Oumar Anne qui a eu droit à un accueil chaleureux du président du mouvement ALSAR - a salué le «travail inlassable» que Racine Sy, mène auprès de toutes les couches de la population de Podor, pour la réélection du chef de l’État.

En adoptant une démarche inclusive, les membres de la Nouvelle dynamique ont rendu aux militants locaux du parti leur dignité et leur honneur.

La Nouvelle dynamique de Podor a su gagner la confiance des populations. Son seul combat est la réélection du Président Macky Sall, dès le premier tour, au soir du 24 février 2019.

Cheikh Oumar Anne était accompagné par une forte délégation, composée, entre autres, de Mamoudou Dème (maire de Golléré et PCA de la BNDE), Mamadou Bocar Sall (maire de Guédé village, la plus grande commune du département de Podor et 2e dans la région de Saint-Louis), Mamadou Amadou Sow (maire de Guédé chantier), Aliou Gaye (maire de Fanaye), Thierno Ndiaye (maire de Gamadji Sarré), Mamadou Bachir Sall (maire de Dodel), El Hadji Malick Gaye, maire de Niandane, des adjoints au maire, de Karass Kane, ancien PCR de Fanaye, le député Moussa Thiam, Rougui Ly, les représentants d’Arouna Gallo Ba, empêché.

Vox Pop